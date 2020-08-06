Ужасный гул перепугал тысячи тюменцев в два часа ночи

Причиной страшного гула стало проведение работ на ТЭЦ-1 Фото: pixabay.com

Жителей едва ли не половины города сегодня ночью напугал ужасный гул. Звук, от которого тряслись окна и дрожали стены, раздался около двух часов ночи. Очевидцы отмечают, что это длилось около 10 минут.

Это явление всерьез встревожило тысячи жителей, особенно тех, кто проживает в районе Заречных микрорайонов – там шум слышался сильнее. Помня о страшном вчерашнем инциденте в Бейруте, жители даже предположили, что в Тюмени тоже произошел взрыв.

Однако выяснилось, что причина всего лишь в проведении работ на теплосетях ТЭЦ-1. Об этом порталу «Мегатюмень» сообщили в тюменском филиале ПАО «Фортум». В компании сообщили, что на ТЭЦ-1 на улице Одесской проводилась плановая остановка оборудования с последующим перезапуском. Сетевая организация отметила, что ситуация была штатной, угрозы для жителей это не представляло.