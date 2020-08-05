Департамент культуры Тюменской области поддержит 18 проектов социально ориентированных НКО

В Тюменской области определили проекты-победители конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из регионального бюджета. Заседание конкурсной комиссии состоялось в последний день июля в департаменте культуры Тюменской области в режиме видео-конференц-связи.

По итогам оценки проектов конкурсная комиссия определила трёх победителей:По итогам оценки проектов конкурсная комиссия определила трёх победителей:

- Международный фестиваль хореографических спектаклей SOMA (АНО «Хореографическая мастерская Александры Балецкой»).

- Торжественное мероприятие, посвященное 108-й годовщине со дня рождения В. И. Муравленко (Тюменский областной общественный фонд имени Виктора Ивановича Муравленко).

- Развивающая игра для подростков «КультСтрим» (АНО «Центр развития мотивации детей к познанию и творчеству «Грин-Ландия»).

В общей сложности в 2020 году региональный департамент культуры поддержит не менее 18 проектов социально ориентированных НКО. Поддержку уже получили 16 проектов.

К слову, открыт срок приёма заявок на два конкурса среди СО НКО:

- «Сохранение и развитие национальных фольклорных традиций в Тюменской области, приобщение детей и молодежи к традициям народной культуры»;

- «Укрепление городской идентичности жителей Тюмени, развитие и поддержка движения «Волонтеры культуры».

Объявления о проведении конкурсов, требования к заявителям, конкурсная документация размещаются на официальном портале органов государственной власти Тюменской области в разделе «Общество» / «Социальная политика» / «Поддержка СО НКО» / «Конкурсы на получение субсидий из бюджета Тюменской области».