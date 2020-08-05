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Тюменских предпринимателей проконсультируют по важным вопросам

Консультации оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Алексеев АнатолийАлексеевАнатолий
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Тюменских предпринимателей проконсультируют по важным вопросам

Тюменских предпринимателей проконсультируют по важным вопросам

Бесплатную комплексную консультационную поддержку могут получить все предприниматели Тюменской области, самозанятые и люди, которые хотят заниматься предпринимательской деятельностью. Консультации оказывает центр «Мой бизнес», в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, консультации оказывают:

- по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги;

- по вопросам правового обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства РФ.

Для того, чтобы получить консультации, необходимо предварительно записаться по номерам: (3452) 534-000 (доб. 1093), Татьяна Лежнина, (3452) 49-99-44 (доб. 241), Центр поддержки предпринимательства Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Консультирует предпринимателей директор ООО «Учёт и право» Ирина Чернова.

Консультации предоставляются по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 142, центр «Мой бизнес» по предварительной записи.

Напомним, центр «Мой бизнес» открылся в Тюмени в конце 2019 года. Его главная цель — помочь предпринимателям решать самые разные задачи по развитию бизнеса: от поиска идеи и помощи в выборе правовой формы (ИП или ООО) до регистрации бизнеса, предоставления кейсов и готовых инструкций из разных сфер.