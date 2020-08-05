Водителей в Тюменской области призвали отказаться от гаджетов за рулем

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:15:57+03:00

В одном из районов прошла акция с участием сотрудников ГИБДД и волонтеров

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Сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры дорожной безопасности Аромашевского дома детского творчества провели в Аромашево акцию #ПаркуйСмартфон. Ее цель – обеспечить безопасность пешеходов. Акция проходила в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Участники разъяснили водителям и пешеходам, что отвлекаться во время движения по дорогам на разговоры по телефону, сообщения в смартфонах и просмотр пабликов в социальных сетях опасно. Это касается как пешеходов, так и велосипедистов и водителей.

Автоинспекторы подробно объяснили причины ДТП и дали рекомендации, как избежать аварийных ситуаций на проезжей части. Водителям напомнили, что во время вождения ПДД запрещают пользоваться телефонами, не оборудованными hands free. За это нарушение грозит штраф в размере 1 500 рублей.

Участникам вручили памятки с названием акции #ПаркуйСмартфон и призвали отказаться от наушников и мобильных телефонов в пользу безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU