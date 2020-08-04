Погода на 4 августа в Тюмени: тропический зной

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:15:28+03:00

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Сегодня, 4 августа, в Тюмени будет по-прежнему жарко. В течение дня столбик термометра в очередной раз преодолеет отметку в 30 градусов.

Температура воздуха ночью будет плюс 19 – 23 градуса, днем – плюс 32 – 34 градуса. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

По народному календарю 4 августа отмечается День Марии Ягодницы. На Руси в этот день селяне отправлялись в лес за ягодами – черникой, черной и красной смородиной. Затем женщины занимались заготовкой ягод к зиме, варили компоты и варенья.

ИСТОЧНИК KP.RU