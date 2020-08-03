2020-08-03T20:36:35+03:00
Общество

Тюменские бабушки 55+ отработали приёмы самообороны

Спартакиада волонтёров с опытом прошла в рамках нацпроекта «Демография»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские бабушки 55+ отработали приёмы самообороныТюменские бабушки 55+ отработали приёмы самообороны
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Сорок активных и инициативных волонтёров безопасности приняли участие в первой онлайн-спартакиаде «Бабушки особого назначения», которая завершилась на минувшей неделе. Как сообщили в департаменте социального развития, добровольцы с опытом разделились на четыре команды: «Оптимисты», «Звезда», «Прорыв» и «Соколы» и прошли три этапа соревнований.

В теоретическом туре бабушек ждал тест с вопросами по семи сферам безопасности (безопасность в быту, пищевая и лекарственная безопасность, экологическая безопасность и др.). Затем бабульки показали врачу скорой медицинской помощи высшей категории Олегу Нестерову навыки по оказанию первой помощи. И в конце тюменки старше 55 лет отработали базовые приёмы самообороны под руководством инструктора центра «Крав-Мага Тюмень» Алексея Макарова.

Победила в спартакиаде команда «Прорыв», участников которых наградят ценными призами и подарками. Однако главное – спецотряд 55+ продолжит активную волонтёрскую работу и будет транслировать знания о личной безопасности сверстникам.

По словам участниц, даже несмотря на режим самоизоляции, они приняли участие в онлайн-спартакиаде.

- «#Бабушки особого назначения» еще раз доказали высокий уровень своих знаний и продемонстрировали отличную практическую подготовку. Теперь будем продолжать добровольческую деятельность, в том числе и в виртуальном формате, - отметили участницы.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», социальный проект «#Бабушки особого назначения» соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Подробности о проекте можно узнать по телефону 8 (3452) 30-39-59 или на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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