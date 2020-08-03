2020-08-03T20:37:05+03:00
Общество

Семь тысяч жителей Тюменской области поучаствовали в акции «Сад памяти»

Тюменцы высадили 256 тысяч саженцев
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Семь тысяч жителей Тюменской области поучаствовали в акции «Сад памяти»Семь тысяч жителей Тюменской области поучаствовали в акции «Сад памяти»
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Более семи тысяч жителей Тюменской области приняли участие в акции «Сад памяти», приуроченной к празднованию 75-летия Великой Победы. Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, в честь героев, погибших в Великой Отечественной войне, тюменцы высадили 256 тысяч саженцев. Таким образом, в каждом районе области появился живой памятник нашим землякам.

Чтобы избежать распространения коронавируса, посадками занимались небольшие группы с соблюдением социальной дистанции, в масках и перчатках. Как отметила председатель всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова, акция стала по-настоящему народной.

– Последние недели высадки проходят на севере, в Сибири. Мы благодарны каждому из участников за внесённый вклад. И ещё отдельно подведём итоги, – рассказала она.

Цель акции, организованной «Волонтёрами Победы» и Фондом памяти полководцев Победы в марте этого года, – создание международного сада из 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны. И цель достигнута: сады памяти появились и в России, и за рубежом.

На сегодняшний день россияне высадили 27 миллионов 127 деревьев, однако их количество растёт каждый день.

Отметим, что организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU

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