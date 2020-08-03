2020-08-03T19:59:40+03:00
Экономика

Тюменская область приняла участие в международной игре «Начинающий фермер»

Проект реализуется при поддержке Минсельхоза РФ
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область приняла участие в международной игре «Начинающий фермер»Тюменская область приняла участие в международной игре «Начинающий фермер»
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Тюменская область приняла участие в международной бизнес-игре «Начинающий фермер», где презентовала два проекта: «Возделывание плодово-ягодных культур» и «Цех рыбных пресервов». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона, проект реализуется с 2012 года Российским союзом сельской молодёжи при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

Региональный этап прошёл 29 июля 2020 года в онлайн-формате под руководством президента Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуарда Абдуллина. По его словам, цель игры для начинающих фермеров – добиться финансирования проекта, если он жизнеспособен.

– Мы вместе с ТПП Тюменской области, Общественной палатой, региональным отделением движения «Опора России» должны найти возможность дать предпринимателям, которые готовы развивать сельское хозяйство, преференции, чтобы уже через полгода мы могли встретиться на торжественном открытии новых компаний, новых предприятий, – отметил Эдуард Абдуллин.

По мнению жюри, а также по итогам презентации Тюменскую область представит на конкурсе проект компании FARMHOUSE «Возделывание плодово-ягодных культур» общей стоимостью более 3 млн рублей. На рентабельность авторы проекты планируют выйти уже на четвёртый год. Лауреатов в 2020 году ждут грамоты, оригинальные подарки и рекомендации от Минсельхоза для получения регионального гранта на открытие бизнеса.

Отметим, что основная цель проекта – побудить молодых аграриев проявлять способности в бизнес-планировании, сборе и анализе информации, выработке управленческих решений и построении командной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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