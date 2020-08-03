В Ишиме уголовник со стажем убил собутыльника

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:29:53+03:00

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Обвинение в убийстве предъявили 46-летнему ишимцу, недавно освободившемуся из мест лишения свободы, сотрудники следственных органов СК РФ по Тюменской области. Как установило следствие, мужчина зарезал случайного знакомого в ходе застолья.

По данным сотрудников следственного комитета, 1 августа обвиняемый познакомился с 38-летним жителем Ишима. Они пошли в квартиру потерпевшего, чтобы выпить. Во время застолья между ними произошел конфликт. В результате тот, что постарше, 7 раз ударил собутыльница ножом в голову.

Хозяин квартиры скончался от полученных ранений. А его гость решил прибраться в квартире, чтобы скрыть следы преступления. За этим занятием его застала мать погибшего, которая пришла проведать сына. Тогда злоумышленник скрылся.

Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции оперативно установили личность злоумышленника. Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU