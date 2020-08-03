Тюменский бизнес сможет сэкономить на юридических услугах

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:26:18+03:00

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В России появилось новое решение для создания договоров на основе готовых шаблонов. Оно поможет автоматизировать юридические процессы в компании. Продукт доступен на платформе инструментов для малого и среднего бизнеса «МТС Твой Бизнес».

Конструктор документов дает клиентам возможность пользоваться библиотекой готовых шаблонов или создавать новые документы. Сервис позволяет сократить время на формирование любого типового документа и минимизирует вероятность ошибок в нем. Центр искусственного интеллекта МТС поддерживает актуальность доступных шаблонов, а облачное размещение сервиса гарантирует, что сразу после обновления на серверах актуальные версии шаблонов становятся доступны всем пользователям.

С помощью встроенного редактора пользователи могут самостоятельно настроить шаблоны для всей типовой документации. Конструктор документов включает в себя два варианта использования – «пользователь» и «юрист». Для создания нового документа в режиме «пользователь» требуется пройти три шага: выбрать шаблон, пройти анкету-опросник и заполнить ключевые поля. Далее система автоматически сформирует текст документа, который можно сохранить на компьютере, распечатать или отправить по электронной почте. В режиме «юрист» доступна функция создания новых шаблонов и редактирования существующих, для этого не нужно обладать навыками программирования.

«В ноябре прошлого года МТС начала продавать виртуального юриста – систему контрактного менеджмента, которая позволяет автоматизировать процесс работы с большим количеством документов и управлять их жизненным циклом. Это решение востребовано крупным бизнесом. Конструктор расширяет систему и делает автоматизацию простых юридических процессов доступной для малого и среднего бизнеса. Конструктор позволит сэкономить на привлечении внешних юристов к созданию и редактуре документов и минимизировать риск ошибки при работе с документами. Важно, что благодаря сервису экспертиза специалистов EY Law в решении базовых юридических задач становится доступна даже небольшим компаниям и стартапам», – прокомментировал директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер