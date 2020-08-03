Предпринимателей Тобольска проконсультируют по ведению бизнеса в условиях коронавируса

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:13:36+03:00

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В Тобольске организован удаленный информационно-консультационный центр для предпринимателей. Проект реализован в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности. С июля спектр тем консультаций расширен, теперь он не ограничен информацией, связанной с COVID-19.

На сегодняшний день предприниматель может получить квалифицированную консультацию по трем направлениям. Первое из них связано с инструментами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Второе – с вопросами ведения экономической и хозяйственной деятельности предприятия. Речь идет о расчете налогов, сдаче отчетности, ведении кассы, начислении зарплаты, проведении исследований, экспертиз и многом другом.

Третье направление посвящено ведению деятельности в период распространения коронавирусной инфекции. Целью call-центра является оказание информационно-справочной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предприниматели могут задать любые вопросы по ведению предпринимательской деятельности. На сайте центра размещена вся актуальная информация, а также база законодательных актов и справочные материалы. Получить консультации можно по телефону 8 (3456) 26-28-98 ежедневно, с 10 до 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU