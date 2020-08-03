День физкультурника в Тюмени пройдет онлайн и офлайн

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:37:36+03:00

Фото со страницы "Тюмень - наш дом" в сети ВКонтакте

Спортивный праздник отметят в областном центре в двух форматах

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Праздник здорового образа жизни – Всероссийский день физкультурника – будет отмечаться в Тюмени 8 августа. В этом году в Тюмени большинство мероприятий Дня физкультурника пройдут в онлайн-формате.

В течение всей недели на странице городского департамента по спорту и молодежной политике в социальной сети «ВКонтакте» будут появляться видеопоздравления от представителей администрации, спортсменов, тренеров, ветеранов спорта, активистов спортивного движения. Юные тюменцы, которые отдыхают в лагерях на базе спортшкол и детско-юношеских центров, подготовили свой вариант поздравлений.

Ребята проведут креативные спортивные зарядки с соблюдением всех мер санитарной безопасности, а затем разместят видео в сети под хештегами #Физкульт-привет_Тюмень! и #Деньфизкультурника_Тюмень2020.

Также в сетях пройдет праздничная викторина, посвященная 81-й годовщине Дня физкультурника. Чтобы правильно ответить на вопросы, нужно вспомнить спортивные достижения тюменцев, а также посетить скверы, парки, в которых расположены спортивные объекты, и найти правильные ответы на месте.

Единственным мероприятием в режиме офлайн будет торжественная церемония в честь праздника. Она начнется в 11 часов 7 августа в сквере Спортивный (ул. М. Горького). В мероприятии примут участие представители администрации, ветераны спорта, тренеры, спортивные инструкторы, любители и профессиональные спортсмены. Они высадят «спортивную» аллею деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU