В Тюмени женщина наладила сбыт галлюциногенных грибов

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:41:54+03:00

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В одной из квартир в Тюмени в результате обыска полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли грибы, которые содержат наркотическое вещество. Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Экспертиза установила, что в грибах содержится психотропное вещество. Систематическое употребление подобных грибов может привести не только к наркотической зависимости, но и в некоторых случаях к летальному исходу.

Полицейские выяснили, что к незаконному обороту растений, содержащих психотропные вещества, причастна 35-летная жительница. Возбуждено уголовное дело по частью «Незаконное культивирование наркотических средств». Максимальное наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет, сообщили в полиции Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU