Александр Моор в прямом эфире ответит на вопросы тюменцев

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:39:06+03:00

Онлайн-общение главы региона с земляками на тему коронавируса начнется сегодня в 17 часов

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Прямую линию с жителями региона проведет сегодня, 3 августа, губернатор Тюменской области Александр Моор. Он ответит на вопросы о ситуации с коронавирусом. Начало онлайн-трансляции в 17 часов.

Напомним, о решении пообщаться с земляками в прямом эфире Александр Моор сообщил на своих страницах в социальных сетях. Поучаствовать в прямом разговоре с главной региона и задать интересующие вопросы можно на одной из страниц Александра Моора.

Стоит отметить, что за несколько дней в адрес губернатора поступили десятки вопросов, передает «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU