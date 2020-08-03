Александр Моор в прямом эфире ответит на вопросы тюменцев
Онлайн-общение главы региона с земляками на тему коронавируса начнется сегодня в 17 часов
Фото со страницы Александра Моора в сети ВКонтакте
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Прямую линию с жителями региона проведет сегодня, 3 августа, губернатор Тюменской области Александр Моор. Он ответит на вопросы о ситуации с коронавирусом. Начало онлайн-трансляции в 17 часов.
Напомним, о решении пообщаться с земляками в прямом эфире Александр Моор сообщил на своих страницах в социальных сетях. Поучаствовать в прямом разговоре с главной региона и задать интересующие вопросы можно на одной из страниц Александра Моора.
Стоит отметить, что за несколько дней в адрес губернатора поступили десятки вопросов, передает «Мегатюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU