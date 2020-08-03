2020-08-03T12:04:42+03:00
Общество

Ишимские врачи лазером удалили пациенту камень из мочевого пузыря

Благодаря современному оборудованию операция продлилась всего полчаса
Есен Абилькенов
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Фото пресс-службы областной больницы №4 г.ИшимаФото пресс-службы областной больницы №4 г.Ишима
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К ишимским урологам с жалобами на боли при мочеиспускании обратился 59-летний житель Викуловского района. Он длительное время страдает мочекаменной болезнью, в последнее время состояние здоровья ухудшилось.

УЗИ-обследование показало наличие камня в мочевом пузыре. Пациент поступил в отделение урологии областной больницы № 4 в Ишиме. Врачи провели ему лазерную контактную цистолитотрипсию и за полчаса удалили полуторасантиметровый камень из мочевого пузыря.

Новое оборудование – лазерный литотриптор – поступило в помощь врачам-урологам областной больницы № 4 Ишима в апреле этого года. Российский аппарат позволяет эффективно дробить камни любого типа, плотности и размера в почках, мочевом пузыре и мочеточнике. С его помощью проводится рассечение мягких тканей, коагуляция и удаление опухолей.

За три месяца урологи провели 26 операций с применением нового устройства, включая уретеролитотрипсию, абляцию опухоли мочеточника и цистолитотрипсию. Все операции прошли успешно, осложнений у пациентов не зафиксировано, сообщили в пресс-службе областной больницы № 4 г. Ишима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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