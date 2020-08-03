В Тюмени мужчину избили металлической трубой и табуретом
Сообщение о нападении на 37-летнего гражданина поступило в полицию Тюмени. Двое неизвестных забрали у него телефон.
Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила обстоятельства происшествия, а вскоре по горячим следам задержала подозреваемых. По версии следствия, потерпевший в день преступления находился в подвале со своим знакомым, который проводил работы. Там же находились двое незнакомцев.
Они распивали алкоголь. Вспыхнул конфликт из-за личной неприязни, и в результате словесной перепалки ранее судимый 37-летний мужчина со своим 19-летним товарищем избили оппонента металлической трубой и табуретом. Также злоумышленники прихватили сотовый телефон и кроссовки потерпевшего, ущерб составил 7500 рублей.
Фигуранты задержаны. Возбуждено уголовное дело. Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU