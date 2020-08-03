В Тюмени мужчину избили металлической трубой и табуретом

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:42:34+03:00

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Сообщение о нападении на 37-летнего гражданина поступило в полицию Тюмени. Двое неизвестных забрали у него телефон.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила обстоятельства происшествия, а вскоре по горячим следам задержала подозреваемых. По версии следствия, потерпевший в день преступления находился в подвале со своим знакомым, который проводил работы. Там же находились двое незнакомцев.

Они распивали алкоголь. Вспыхнул конфликт из-за личной неприязни, и в результате словесной перепалки ранее судимый 37-летний мужчина со своим 19-летним товарищем избили оппонента металлической трубой и табуретом. Также злоумышленники прихватили сотовый телефон и кроссовки потерпевшего, ущерб составил 7500 рублей.

Фигуранты задержаны. Возбуждено уголовное дело. Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU