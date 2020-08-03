В Тюменской области 88 новых случаев заболевания коронавирусом

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:34:51+03:00

Всего в регионе число заболевших достигло 6107 человек Фото: pixabay.com

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За последние сутки в Тюменской области выявлено 88 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала периода заболеваний в регионе зафиксировано 6107 случаев заражения коронавирусом. Напомним, накануне заболели 90 человек.

За сутки выздоровели 43 человека, за весь период выписаны 4907человек. Среди новых заболевших трое детей. 19 пациентов находятся на ИВЛ. 13 человек размещены в обсерваторе. 1450 человек остаются под медицинским наблюдением. 3498 человек находятся на перевахтовке. Напомним, за весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 394 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 420 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 856 264 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 207 летальных исходов, выздоровели 653 593 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU