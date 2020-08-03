В Тюмени шесть ВДВшников получили травмы, устроив мордобой средь бела дня

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:25:45+03:00

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В результате празднования Дня ВДВ медики не зафиксировали большого всплеска обращений в травматологический пункт. За минувшие сутки медицинская помощь потребовалась 204 жителям Тюмени. Это лишь на четверть больше, чем обычно в выходные дни.

Чаще всего люди получали травмы во время активного отдыха на природе. А вот с мест гуляний травмированных не поступало, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Однако в позднее время суток шесть мужчин обратились с травмами лица, которые они получили в результате драки. Всем им оказали медицинскую помощь, никто из пострадавших в госпитализации не нуждался.

В Тобольске в приемное отделение по различным поводам за минувшие сутки обратились 46 человек, что соответствует обычной статистике выходного дня. В Ишиме также обошлось без происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU