Под Тюменью КамАЗ врезался в «Мерседес» и загорелся

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:55:44+03:00

От удара произошло возгорание топливного бака, один человек погиб. Фото: сайт ГУ МЧС по Тюменской области

От удара произошло возгорание топливного бака, один человек погиб

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Последствия серьезного ДТП ликвидировали сотрудники МЧС в Голышмановском муниципальном районе на 241-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск. 1 августа в темное время суток здесь столкнулись автомобили «Мерседес» и КамАЗ. В результате у грузовика загорелся топливный бак.

Сотрудники 110-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области и отдельного поста деревни Гладилово, прибывшие на место вызова, потушили пожар, а также деблокировали двери, чтобы вытащить людей из искореженных автомобилей.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Мерседеса» погиб, его пассажирка и водитель «КамАЗа» получили травмы различной степени тяжести, сообщили сегодня в Управлении МЧС по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU