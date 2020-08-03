Под Тюменью КамАЗ врезался в «Мерседес» и загорелся
Последствия серьезного ДТП ликвидировали сотрудники МЧС в Голышмановском муниципальном районе на 241-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск. 1 августа в темное время суток здесь столкнулись автомобили «Мерседес» и КамАЗ. В результате у грузовика загорелся топливный бак.
Сотрудники 110-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области и отдельного поста деревни Гладилово, прибывшие на место вызова, потушили пожар, а также деблокировали двери, чтобы вытащить людей из искореженных автомобилей.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Мерседеса» погиб, его пассажирка и водитель «КамАЗа» получили травмы различной степени тяжести, сообщили сегодня в Управлении МЧС по Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU