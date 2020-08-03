2020-08-03T10:55:44+03:00
Общество

Под Тюменью КамАЗ врезался в «Мерседес» и загорелся

От удара произошло возгорание топливного бака, один человек погиб
Есен Абилькенов
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От удара произошло возгорание топливного бака, один человек погиб. Фото: сайт ГУ МЧС по Тюменской областиОт удара произошло возгорание топливного бака, один человек погиб. Фото: сайт ГУ МЧС по Тюменской области
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Последствия серьезного ДТП ликвидировали сотрудники МЧС в Голышмановском муниципальном районе на 241-м километре федеральной автодороги ТюменьОмск. 1 августа в темное время суток здесь столкнулись автомобили «Мерседес» и КамАЗ. В результате у грузовика загорелся топливный бак.

Сотрудники 110-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области и отдельного поста деревни Гладилово, прибывшие на место вызова, потушили пожар, а также деблокировали двери, чтобы вытащить людей из искореженных автомобилей.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Мерседеса» погиб, его пассажирка и водитель «КамАЗа» получили травмы различной степени тяжести, сообщили сегодня в Управлении МЧС по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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