Тобольским школьникам рассказали о вреде курения и ответственном отношении к здоровью

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:32:48+03:00

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Медсестры приемного отделения социально-реабилитационного центра провели в июле для юных тоболяков более 20 «Уроков здоровья». В общении со школьниками медики обратили внимание на злободневные темы: «Как оставаться здоровым», «Осторожно: коронавирус!», «Курить – здоровью вредить» и другие.

Это новый проект центра «Мать и дитя: счастье быть вместе!». В нем участвуют медицинские работники и педагоги-психологи. В частности, организованы занятия для девочек подросткового возраста по формированию ответственного отношения к сохранению здоровья, созданию семьи и будущему материнству.

Проект предложила заведующая приемным отделением Татьяна Усенкова. Финансовую помощь в реализации оказал московский фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Организована физкультурно-оздоровительная работа с инструктором. Дети посещают тренажерный зал, занимаются фитбол-гимнастикой, участвуют в спортивных играх.

ИСТОЧНИК KP.RU