Тобольским школьникам рассказали о вреде курения и ответственном отношении к здоровью
Медсестры приемного отделения социально-реабилитационного центра провели в июле для юных тоболяков более 20 «Уроков здоровья». В общении со школьниками медики обратили внимание на злободневные темы: «Как оставаться здоровым», «Осторожно: коронавирус!», «Курить – здоровью вредить» и другие.
Это новый проект центра «Мать и дитя: счастье быть вместе!». В нем участвуют медицинские работники и педагоги-психологи. В частности, организованы занятия для девочек подросткового возраста по формированию ответственного отношения к сохранению здоровья, созданию семьи и будущему материнству.
Проект предложила заведующая приемным отделением Татьяна Усенкова. Финансовую помощь в реализации оказал московский фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Организована физкультурно-оздоровительная работа с инструктором. Дети посещают тренажерный зал, занимаются фитбол-гимнастикой, участвуют в спортивных играх.
ИСТОЧНИК KP.RU