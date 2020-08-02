2 Авг. 2020 2020-08-02T20:05:51+03:00

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Прямо сейчас на мосту Челюскинцев в Тюмени происходит невероятное! ВДВшник забрался на вершину моста и размахивает флагом Воздушно-десантных войск России, которым сегодня исполнилось 90 лет. По данным очевидцев, сначала на мосту стояли двое парней, однако сейчас на вершине остался «самый стойкий».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/793996" frameborder="0"></iframe> В Тюмени ВДВшник размахивал флагом, забравшись на мост Челюскинцев.

Несмотря на то, что официально в этом году массовые гуляния ВДВшников отменены из-за пандемии коронавируса, по городу можно встретить немало представителей Воздушно-десантных войск. Все друг друга поздравляют, поют песни и отмечают юбилей.

Ранее к поздравлениям присоединился и губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона отметил, что, благодаря знаниям и опыту, твердым жизненным принципам и высоким идеалам служения Отечеству российские десантники обеспечивают высочайший уровень безопасности нашей Родины.

- В рядах доблестных «голубых беретов» достойно служили и сейчас исполняют воинский долг тысячи тюменцев,- подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU