В Тюмени ВДВшник размахивал флагом, забравшись на мост Челюскинцев
Прямо сейчас на мосту Челюскинцев в Тюмени происходит невероятное! ВДВшник забрался на вершину моста и размахивает флагом Воздушно-десантных войск России, которым сегодня исполнилось 90 лет. По данным очевидцев, сначала на мосту стояли двое парней, однако сейчас на вершине остался «самый стойкий».
В Тюмени ВДВшник размахивал флагом, забравшись на мост Челюскинцев.
Несмотря на то, что официально в этом году массовые гуляния ВДВшников отменены из-за пандемии коронавируса, по городу можно встретить немало представителей Воздушно-десантных войск. Все друг друга поздравляют, поют песни и отмечают юбилей.
Ранее к поздравлениям присоединился и губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона отметил, что, благодаря знаниям и опыту, твердым жизненным принципам и высоким идеалам служения Отечеству российские десантники обеспечивают высочайший уровень безопасности нашей Родины.
- В рядах доблестных «голубых беретов» достойно служили и сейчас исполняют воинский долг тысячи тюменцев,- подчеркнул губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU