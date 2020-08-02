МФК «Тюмень» вырвал победу у команды «Динамо-Самара» в серии пенальти

2 Авг. 2020 2020-08-02T19:28:18+03:00

Кто фаворит, пока сказать сложно

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Плей-офф Пари-матч чемпионата России по мини-футболу сезона 2019/2020 годов, в котором участвует МФК «Тюмень», возобновился с 1 августа. К четвертьфиналу командам предстоит провести два домашних матча и два выездных. Каждая серия плей-офф длится до трёх побед одной из команд, победитель выйдет в следующий раунд.

МФК «Тюмень» в рамках четвертьфинала в эти выходные принимает «Динамо-Самара», правда, игры проходят при пустых трибунах. Выездные матчи состоятся 5 и 6 августа, при необходимости организуют пятый матч 9 августа.

Полуфинал стартует 13 августа, а финал и серия за третье место – с 25 августа. За выход в полуфинал поборются команды КПРФ (Москва) и «Ухта», «Синара» (Екатеринбург) и «Норильский никель» (Норильск), «Газпром-Югра» (Югорск) и «Новая генерация» (Сыктывкар), сообщает «Вслух.ру».

По словам главного тренера нашей команды Игоря Путилова, фаворита определить пока нельзя – все равны.

– Сейчас мы не знаем, кто и в какой форме выйдет после такой паузы. А после первого раунда уже можно будет говорить, кто и как сработал. Каждая пара непредсказуема, –рассказал Игорь Путилов.

Кстати, тюменцы во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата российской Суперлиги в серии пенальти вырвал победу у команды «Динамо-Самара».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», МФК «Тюмень» – действующий чемпион России, за что получил право участвовать в Лиге чемпионов УЕФА по мини-футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU