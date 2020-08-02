Тюменцам рассказали, как отличить натуральный сыр от дешёвого сырного продукта

2 Авг. 2020 2020-08-02T18:21:53+03:00

Рассказываем, на что нужно обратить внимание

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Роспотребнадзор Тюменской области опубликовал рекомендации при покупке сыра. Сначала, например, нужно обратить внимание на название сыра на упаковке. Если написано: «плавленый сырный продукт копчёный», значит, внутри продукт, который коптили. В составе такого сыра не должно быть ароматизаторов копчения.

Для любителей сыра с плесенью важно знать, что «сыр, сырный продукт с плесенью» – это продукт, при изготовлении которого использовались специальные плесневые грибы. Их видно на поверхности, или они спрятаны внутри. Наличие плесени в других сырах, за исключением специальных сортов, недопустимо.

Сырный продукт – это продукт с содержанием молока и произведённый по технологии производства сыра.

Чтобы узнать, что перед вами качественный продукт, нужно его понюхать. Аромат не должен быть прогорклым, тухлым или сальным. Корочка у хорошего сыра ровная и тонкая, сообщает «Тюменская область сегодня».

Специалисты напоминают, что натуральный сыр – продукт недешёвый, ведь для производства 1 кг сыра используется около 11 литров молока высшего сорта, сырые сливки, сырое обезжиренное молоко, соль, закваски и натуральные красители. Дешёвый сыр, скорее всего, окажется сырным продуктом.

ИСТОЧНИК KP.RU