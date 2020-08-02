Специалисты центра реабилитации осваивают новые технологии

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:58:55+03:00

С их помощью жизнь людей-инвалидов станет легче и комфортнее

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Специалисты Тюменского областного центра реабилитации инвалидов (ОЦРИ) активно осваивают новые технологии во время режима повышенной готовности. На компьютерных технологиях базируется целая группа методик реабилитации, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

К примеру, система аудиокоррекции РуЛисен. Через наушники пациент слушает наборы звуков, причём обычные сигналы сочетаются с высоко- и низкочастотными. Когда врачи подают звуки на определённой частоте, они стимулируют самые проблемные и нужные зоны высшей нервной деятельности. Система эффективна для развития внимания, речи, памяти и саморегуляции у детей и у взрослых.

Аудиовизуальный комплекс «Диснет» создан для проведения сеансов психологической разгрузки и мобилизации. С его помощью психологи могут тестировать текущее психологическое состояние человека.

Такие методики – большие помощники в важной работе центра. Вместе с профессионализмом и заботливым отношением сотрудников Тюменского ОЦРИ они способны сделать жизнь людей-инвалидов легче и комфортнее.

ИСТОЧНИК KP.RU