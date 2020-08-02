Специалисты центра реабилитации осваивают новые технологии
Специалисты Тюменского областного центра реабилитации инвалидов (ОЦРИ) активно осваивают новые технологии во время режима повышенной готовности. На компьютерных технологиях базируется целая группа методик реабилитации, сообщает департамент социального развития Тюменской области.
К примеру, система аудиокоррекции РуЛисен. Через наушники пациент слушает наборы звуков, причём обычные сигналы сочетаются с высоко- и низкочастотными. Когда врачи подают звуки на определённой частоте, они стимулируют самые проблемные и нужные зоны высшей нервной деятельности. Система эффективна для развития внимания, речи, памяти и саморегуляции у детей и у взрослых.
Аудиовизуальный комплекс «Диснет» создан для проведения сеансов психологической разгрузки и мобилизации. С его помощью психологи могут тестировать текущее психологическое состояние человека.
Такие методики – большие помощники в важной работе центра. Вместе с профессионализмом и заботливым отношением сотрудников Тюменского ОЦРИ они способны сделать жизнь людей-инвалидов легче и комфортнее.
ИСТОЧНИК KP.RU