2020-08-02T16:03:25+03:00
Спорт

Тюменский тренер рассказал, как можно быстро научиться плавать

Это нужное дело, которое обязательно пригодится в жизни
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский тренер рассказал, как быстро можно научиться плаватьТюменский тренер рассказал, как быстро можно научиться плаватьФото: pixabay.com
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Научиться плавать должен каждый – это необходимый навык на всю жизнь. Об этом заявил мастер спорта России по плаванию, тренер по плаванию центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Альберт Мальцев. По его словам, обучаться нужно постепенно, ведь обучение плаванию – это кропотливый процесс, который состоит из цепочки последовательных упражнений.

– Проходя все этапы обучения, от ознакомления со свойствами воды до плавания в полной координации, ребёнка учится осознанным и рациональным движениям. Хорошо поставленная техника позволяет эффективно продвигаться в воде с наименьшими затратами энергии, уверенно чувствовать себя в сложных ситуациях, которые нередко происходят на воде, – говорит Альберт.

Научить ребёнка основам плавания можно за один-два месяца, а потом идёт процесс закрепления умений и совершенствование техники. По словам тренера, детей нужно вовлекать в подвижные игры на воде и в соревнования разного уровня. Это позволит выйти на максимум возможностей и понять границы своих способностей.

Кстати, самообучение плаванию чревато неправильным освоением техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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