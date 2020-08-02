2020-08-02T14:03:04+03:00
Общество

Китайцы с успехом изучают русский язык во время предвузовской подготовки

Иностранцы активно познают все тайны Великого и Могучего
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Китайцы с успехом изучают русский язык во время предвузовской подготовкиКитайцы с успехом изучают русский язык во время предвузовской подготовкиФото: Татьяна Коркина
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Предвузовскую подготовку по русскому языку онлайн в подготовительном отделении для иностранных граждан прошли 90 человек. Из них 65 иностранцев обучались по стандартной девятимесячной программе, 25 – по интенсивной семимесячной.

По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, 89 выпускников получили сертификаты об успешном освоении русского языка и общеобразовательных предметов по выбранному профилю (экономика, инженерия и техника, естественные и гуманитарные науки). На «отлично» освоили программу 20 выпускников этого года.

Особенно хорошо зарекомендовали себя китайцы, которых направили на обучение в рамках двухстороннего договора между ТюмГУ и Китайским нефтяным университетом. Новых иностранных студентов ТюмГУ ждёт в 2021 году: сейчас есть более 70 заявок, а 20 ребят будут учиться по углублённой трёхсеместровой программе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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