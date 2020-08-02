Жительницу Тюмени «надули» во время покупки губной гармошки

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:22:45+03:00

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В полицию обратилась 38-летняя тюменка, которая сообщила, что её обманули мошенники. Женщина нашла на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже губной гармошки и связалась с продавцом. Собеседник сказал: информация актуальная, товар есть и попросил её оплатить покупку заранее.

Женщина была уверена, что «продавец» музыкального инструмента честен и перевела на его счёт около 5 тысячи рублей. Злоумышленник пообещал, что скоро отправит на её адрес посылку с гармошкой, но перестал выходить на связь. Прождав несколько дней, тюменка поняла, что стала жертвой мошенников.

«Комсомольская правда – Тюмень» в очередной раз напоминает, что при покупке чего-либо нужно пользоваться только проверенными сайтами объявлений. Там должен быть указан рейтинг продавца, его дату регистрации на сайте, жалобы и количество проданных товаров. То же самое можно узнать и покупателе.

Не оплачивайте покупки заранее и лучше передавайте деньги при личной встрече. Если собеседник отказывается, лучше откажитесь от покупки и найдите другое предложение. Не сообщайте никому данные своей банковской карточки.

ИСТОЧНИК KP.RU