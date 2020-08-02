Каждый житель Тюменской области «пошопился» за полгода на 126 тысяч рублей

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:07:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Оборот розничной торговли в первом полугодии 2020 года в Тюменской области увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на данные Тюменьстата, за 6 месяцев тюменцы потратили 194,4 млрд рублей, тогда как в прошлом году – чуть больше 191,7 млрд рублей.

Учитывая, что численность населения региона на 1 июня 2020 года составила 1 млн 540 тысяч человек, шопинг каждого жителя превысил 126 тысяч рублей за полугодие. То есть чуть больше 700 рублей в день.

Больше всего жители в марте – 36,4 млрд рублей. Меньше всего – в апреле (28,7 млрд рублей) и в мае (29,6 млрд рублей) из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Однако в июне оборот розницы составил более 33 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU