2020-08-02T10:26:16+03:00
Общество

В Тобольске девочек-подростков учат ответственно относиться к своему здоровью

Юных дам готовят к созданию семьи и будущему материнству
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольске девочек-подростков учат ответственно относиться к своему здоровьюВ Тобольске девочек-подростков учат ответственно относиться к своему здоровью
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Более двадцати «Уроков здоровья» на тему коронавируса, вреде табакокурения и здорового образа жизни провели медицинские сёстры приёмного отделения тобольского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области к реализации нового проекта центра «Мать и дитя: счастье быть вместе!» привлекли медработников и педагогов-психологов.

Они организовали занятия для девочек-подростков, которые направлены на сохранение здоровья, создание семьи и будущему материнству. Инструктор по адаптивной физической культуре Юлия Юлтанова проводит для девчонок физкультурно-оздоровительную работу, включая занятия в тренажёрке, спортивные игры и многое другое.

По словам заведующей отделением срочной социальной помощи СРЦН Екатерины Тиссен, все дети, которые попадают в центр, находятся под пристальным вниманием специалистов.

- Мы стремимся не только воспитывать его, но и всесторонне развивать физически и нравственно. Ребята здесь учатся соблюдать правила личной гигиены, укреплять иммунитет, вести здоровый образ жизни, заниматься физической и лечебной физкультурой. От усвоения этих правил во многом зависит вся их последующая жизнь, – рассказала Екатерина Тиссен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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