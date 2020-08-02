Тюменские волонтёры кормят нуждающихся борщом, гороховым супом и овощами

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:18:30+03:00

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Волонтёры благотворительной общественной организации социальной адаптации граждан «Линия Жизни» проводят акцию «Накорми голодного». Мероприятие, которое проходит в Тюмени каждый понедельник в 15 часов по адресу Калинина, 1 (около продовольственного магазина), призвано помочь людям в тяжёлой жизненной ситуации.

Как рассказал куратор акции Александр Цыганков, на профессиональном сленге добровольцы называют нуждающихся «тэжэсниками» – по первым буквам словосочетания «трудная жизненная ситуация». И район Маяк выбрали для проведения акции не случайно, ведь это территория с железнодорожным вокзалом.

– Мы внимательно подошли к выбору района, где наша помощь остро необходима. В любом городе это, как правило, железнодорожный вокзал, автовокзал, некоторые скверы или парки, – цитирует Александра издание «Тюменская область сегодня».

По словам Цыганкова, волонтёрами акции стали «молодые пацаны старше 20 лет, которых помотала судьба». Это те ребята, которые когда-то обращались в организацию или приходили на встречу «Накорми голодного».

Всех нуждающихся кормят борщом, гороховым супом, супом с вермишелью, овощами. Все блюда раскладывают в одноразовую посуду, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU