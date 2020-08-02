2020-08-02T08:07:20+03:00
Общество

Тоболяков научат управлять памятью

Онлайн-лекция состоится в рамках проекта «Своя лекция»
Светлана БОРИСОВА
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Тоболяков научат управлять памятьюТоболяков научат управлять памятьюФото: pixabay.com
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В Тобольске 4 августа состоится лекция, на котором горожанам расскажут о секретах мозга. О важных процессах на биологическом и химическом уровнях зрителям онлайн - лекции расскажет председатель Совета молодых учёных и специалистов Тюменского государственного медицинского университета Давуд Алифов. Также молодой ученый откроет секреты управления памятью, расскажет, как ее улучшить.

Лекция «Химия мозга» состоится в рамках проекта «Своя лекция». Присоединиться к эфиру можно в группе мультицентра «Моя территория» в Тобольске, начало в 15:00. По словам организаторов, слушатели получат не только теоретические знания, но и узнают какие упражнения помогут натренировать память.

Отметим, что все прямые эфиры августа в рамках проекта «Своя лекция» будут посвящены мозгу и его внутренним процессам. Подключиться к трансляциям можно из любой точки мира, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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