2020-08-02T07:20:56+03:00
Общество

Стало известно, что и где отремонтируют в Тюменском районе

Более половины работ уже выполнены
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Стало известно, что и где отремонтируют в Тюменском районеСтало известно, что и где отремонтируют в Тюменском районеФото: Татьяна Коркина
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Больше половины работ, которые запланированы на 2020 год в Тюменском районе на объектах ремонта и строительства, уже выполнены. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе главы района. Итак, что сделано?

- В посёлке Боровский с опережением графика идёт капитальный ремонт 34-х домов. Здесь меняют крыши, инженерные коммуникации и ремонтируют фасады. В общей сложности, ремонт выполнен на 58%.

- В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счёт местного бюджета привели в порядок 79 улиц из 164, сейчас в работе 34 улицы. Например, в Московском МО тротуары появились на 14-ти улицах из 16-ти, в Червишевском – на 12-ти улицах из 20. Ремонтируют улицы в сёлах Созоново, Успенка, Каменка и Кулаково.

- Завершается благоустройство территории у нового Мальковского спорткомплекса. Строители работают в микрорайоне Молодёжный (Переваловский МО), в доме культуры (посёлок Московский) и в крытом ледовом катке (посёлок Винзили).

- Новое оборудование и мебель завозят в отремонтированную детскую школу искусств в селе Онохино и дом культуры в селе Каскара.

- Завершаются фасадные и сантехнические работы в фельдшерско-акушерском пункте села Муллаши.

- К открытию готова дополнительная группа в детском саду «Сибирячок» (село Червишево), в селе Луговом отремонтировали кровлю в детском саду «Вишенка».

- Современные спортивные площадки скоро появятся в сёлах Каменка и Луговое, а в селе Яр – площадка для мини-футбола.

- Капитальный ремонт начался в Андреевской школе – там демонтируют внутренние конструкции. Весь учебный год местные школьники отучатся в Боровской и Винзилинской школах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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