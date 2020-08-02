2020-08-02T06:39:56+03:00
Звезды

Юная тюменская циркачка получила Президентскую стипендию

Девушка получила за свой труд денежное вознаграждение
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Влада Хамидулина. Фото: из архива студии "Икар"Влада Хамидулина. Фото: из архива студии "Икар"
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Воздушная гимнастка, воспитанница образцовой цирковой студии «Икар», 15-летняя Влада Хамидулина получила Президентскую стипендию. По словам художественного руководителя студии Татьяны Лях, девушка не единожды побеждала в престижных конкурсах и фестивалях, поэтому стипендия главы государства – это высокая оценка её труда.

В «Икар» Влада пришла в шестилетнем возрасте. Девочка работает в основном с кольцом, но часто выступает и в паре. Самая значимая победа Влады – в международном фестивале «Цирк нашего детства», который в декабре 2019 года проходил в онлайн-формате.

- В нем участвовали десять стран, такие как Чили, Куба, Германия. Номеров было не так много, жюри серьезное, отбор тщательный. И наш номер получил высокую оценку, Влада завоевала серебро, - цитирует Татьяну Лях ИА «Тюменская линия». - Девочка – не просто талантливая, но и как человек – доброжелательная и неконфликтная.

Воздушной гимнастке всего 15 лет. Фото: из архива студии "Икар"

Воздушной гимнастке всего 15 лет. Фото: из архива студии "Икар"

Предложение – представить Владу на Президентскую стипендию - руководство тюменской цирковой студии получило от Союза цирковых деятелей РФ. Решение пришло через три месяца, и юная циркачка получила за свой труд денежную премию.

Отметим, что за двадцатилетнюю историю существования «Икара», Влада стала второй, кто получил Президентскую стипендию.

Пластический этюд Влада Хамидулина..Цирк-студия «Икар» г. Тюмень. Рук. Лях Татьяна Николаевна X Всероссийский фестиваль-конкурс циркового искусства «Под сводом старого шатра» в Новокузнецком государственном цирке. 20 октября 2017 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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