Школа волонтеров «ProДобро» приглашает жителей Тюмени

1 Авг. 2020 2020-08-01T18:12:06+03:00

Участвовать в обучении могут тюменцы старше 14 лет Фото: pixabay.com

Участвовать в обучении могут тюменцы старше 14 лет

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В Тюменском областном центре реабилитации инвалидов проводится очередной набор в Школу волонтеров «ProДобро». Сотрудники центра намерены воплотить свой опыт работы с общественными активистами.

Специалисты центра в начале лета уже провели обучение для первой группы школы волонтеров. В ней приняли участие 23 юноши и девушки, которые получили навыки оказания ситуационной помощи маломобильным гражданам, освоили основы этики в общении с людьми с ограниченными возможностями. Теперь они участвуют в организации досуга юных тюменцев в городских дворах.

Поступить в школу могут жители Тюменской области старше 14 лет, у которых есть желание помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. В школе можно научиться налаживать контакт с человеком, имеющим нарушение слуха или зрения, правильно и уместно оказывать помощь людям, передвигающимся на колясках, и людям, имеющим психические расстройства. Первые занятия пройдут в начале сентября.

В завершении обучения участники получат сертификаты, благодаря которым смогут принимать участие в региональных социально-значимых мероприятиях. Желающие могут подать заявку в свободной форме на электронную почту orci72metod@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU