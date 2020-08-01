Тюменскую молодежь приглашают в «Школу наставников»
С 14 по 19 сентября в Тюменской области состоится образовательный интенсив для наставников проектной деятельности «Школа наставников». Как отмечают организаторы из Агентства стратегических инициатив, кружковое движение НТИ и фонд «Сколково», это образовательные интенсивы по практикам наставничества для детских, взрослых и молодежных проектов и кружков национальной технологической инициативы.
Для проведения «Школы наставников» выбраны только те регионы, которые прошли строгий отбор. Подать заявку на участие в тюменской «Школе наставников» можно до сентября по электронной ссылке https://leader-id.ru/event/54280/. Результаты отбора станут известны 9 сентября, сообщает «Тюменская область сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU