Тюменскую молодежь приглашают в «Школу наставников»

1 Авг. 2020 2020-08-01T16:14:58+03:00

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С 14 по 19 сентября в Тюменской области состоится образовательный интенсив для наставников проектной деятельности «Школа наставников». Как отмечают организаторы из Агентства стратегических инициатив, кружковое движение НТИ и фонд «Сколково», это образовательные интенсивы по практикам наставничества для детских, взрослых и молодежных проектов и кружков национальной технологической инициативы.

Для проведения «Школы наставников» выбраны только те регионы, которые прошли строгий отбор. Подать заявку на участие в тюменской «Школе наставников» можно до сентября по электронной ссылке https://leader-id.ru/event/54280/. Результаты отбора станут известны 9 сентября, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU