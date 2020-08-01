Урбанистка из Тольятти расскажет тоболякам, как восстановить заброшенные общественные пространства

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:46:34+03:00

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5 августа в 14.00 в прямом эфире с тобольской молодежью встретится представитель городского движения «32 квартал» из Тольятти. Мария Степанова расскажет о восстановлении заброшенного общественного пространства и поделится опытом сотрудничества некоммерческих организаций с местными органами власти.

Зрители изучат финансовые и юридические вопросы. После эфира они смогут применить практику преображения городской среды в Тобольске. Подключиться к эфиру можно из любой точки мира в группе «Вектор улиц».

– Проект «32 квартал» – это инициатива по благоустройству одноименного пространства в Тольятти. Гостья прямого эфира расскажет, почему сразу несколько общественных организаций захотели благоустроить территорию и превратить ее в современное пространство для комфортного семейного отдыха, – рассказала о проекте Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.

Предстоящая онлайн-встреча относится к серии эфиров «Говорим о векторах» и проходит в рамках проекта по преображению городской среды Тобольска «Вектор улиц».

ИСТОЧНИК KP.RU