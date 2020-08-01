В Тюменской области продолжается обучение для пожилых граждан

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:37:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках национального проекта «Демография» с начала года в Тюменской области на профессиональное обучение направлено более 500 граждан в возрасте 50 лет и старше. Также в проекте участвуют лица предпенсионного возраста.

Как отмечает начальник Управления занятости департамента труда и занятости населения Тюменской области Ирина Ведрова, востребованными являются специальности: бухгалтерский учет и налогообложение, делопроизводство, управление персоналом, государственные и муниципальные закупки, социальная работа, охрана труда.

Также появляются новые привлекательные направления, такие как дезинфектор, медицинский регистратор, маркетолог-аналитик, культорганизатор, организация волонтерской деятельности, организация ресторанного бизнеса. Занятия проходят в дистанционной форме. Программы обучения рассчитаны на срок до трех месяцев.

Стоимость обучения одного человека в пределах 53,4 тысячи рублей за один курс. Затраты компенсируются работодателю. Гражданам, которые не получают государственную пенсию, в ходе обучения назначается стипендия на уровне минимальной зарплаты – 12 130 рублей.

Желающим принять участие в программе нужно обратиться в центр занятости по месту жительства или по месту нахождения образовательной организации, которая ведет обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU