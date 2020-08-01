В Тюмени проходит сбор батареек

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:13:13+03:00

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На парковке гипермаркета «Лента» по ул. Мельникайте, 139 с 27 июля проходит сбор батареек. На площадке круглосуточно стоит огромный контейнер, куда все жители могут складывать использованные батареи, аккумуляторы от мобильных телефонов и ноутбуков и тому подобное. Акция продлится до 9 августа

Батарейки будут отправлены на переработку. Следует напомнить, что использованные батарейки нельзя выбрасывать в обычный контейнер для ТБО. Одна батарейка может отравить 20 м2 почвы.

В городе установлены специальные гринбоксы, куда также можно сдать использованные батарейки. Гринкарта доступна по ссылке, пишет «Вслух.ру». Батарейки из гринбоксов перевозятся на специально оборудованном транспорте на лицензированное предприятие, где происходит их утилизация.

ИСТОЧНИК KP.RU