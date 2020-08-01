Тюменцам рассказали об опасности покупок овощей и фруктов на стихийных рынках

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:20:31+03:00

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В основе летнего рациона лежат овощи и фрукты. Цены на этот сегмент в период урожая на огородах, как правило, снижены. Но важно правильно выбрать овощи и фрукты, чтобы не получить некачественный товар.

Как говорит заведующая отделом гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Татьяна Никоза, прежде всего нужно оценивать внешний вид фруктов, овощей и ягод, а также запах. Не следует покупать поврежденные продукты, с пятнами, говорящими о том, что они испорчены или подгнили.

На стихийных придорожных рынках, с машин вдоль дорог или на пляже покупать фрукты и овощи небезопасно. Товар в этих условиях пропитывается выхлопными газами с примесями свинца. Кроме того, продавцы, как правило, не имеют медкнижек, не соблюдают гигиену. А это может привести к кишечным инфекциям. Их продукция непонятного происхождения и качества и обычно без документов.

Впрочем, фрукты и овощи, купленные в магазине, все равно необходимо тщательно мыть и правильно хранить. По рекомендации Минздрава, следует съедать не менее 90 кг картофеля на человека в год, а также по 10 кило помидоров, огурцов, лука, 15 кг арбузов и дынь, 50 кг яблок, 7 кг ягод, по 6 кг цитрусовых и винограда.

ИСТОЧНИК KP.RU