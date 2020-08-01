Грузовой автокросс пройдет в Тюмени

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:06:14+03:00

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В Тюмени 24 – 25 октября планируется провести всероссийское соревнование по грузовому автокроссу. Гонки должны состояться в традиционном месте проведения автоспортивных соревнований – на трассе «Силкин лог».

Российская автомобильная федерация (РАФ) уже объявила о внесении изменений в календарь соревнований. Жители Тюменской области любят гонки на грузовиках. Кроме того, трассу в Силкином логу эксперты отмечают как уникальное место для проведения таких автокроссов.

Как заметил заместитель председателя областной федерации автоспорта Владимир Соколов, в прошлом году на всероссийском чемпионате в Тюмени, на юбилейном 30-м этапе, собралось 17 тысяч зрителей.

Сейчас идет поиск спонсоров для помощи в транспортировке иногородних участников до Тюмени. Для некоторых спортсменов расходы на участие могут достигать 100 тысяч рублей. Деньги идут на заказ фуры, чтобы доставить кроссовые автомобили к месту гонки. Окончательное решение о проведении соревнований должно быть принято до конца августа, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU