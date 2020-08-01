В Ишиме проходит бук-слэм «Книга на каникулах»

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:09:31+03:00

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Детская библиотека Ишима с 27 июля по 14 августа запускает бук–слэм «Книга на каникулах». В конкурсе на лучшую рекламу по продвижению книги могут участвовать юные горожане до 16 лет.

Чтобы принять участие в этом необычном соревновании, нужно оригинально и с выражением рассказать о выбранной книге, которую участник должен был прочесть во время каникул. Участники нужно прислать свою работу и карточку на электронную почту: cdb_ichim.2011@mail.ru.

Конкурсные работы будет оценивать жюри. Для определения лучших будет использована пятибалльная шкала, а среди критериев – выбор произведения, креативность, содержательность и информативность работы, ораторское мастерство, артистизм исполнения, художественно-эмоциональное воздействие, качество видеосъемки.

Работы принимаются до 9 августа. Списки победителей бук-слэма будут опубликованы 14 августа на сайте www.biblioishim.ru и в социальных сетях. Жюри выберет победителей по трем номинациям, сообщает «Тюменская линия». Кроме того, могут дополнительно отметить творческие работы, которые особенно запомнились членам жюри. Победители получат дипломы. А всем участникам передадут электронные сертификаты.

ИСТОЧНИК KP.RU