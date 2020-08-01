Выставочный зал в Тюмени начал работу в новом режиме
Выставочный зал перешел на работу в формате торгового центра. При этом соблюдаются все противоэпидемические меры, которые введены в соответствии с режимом повышенной готовности.
Как отметил генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков, в условиях запрета массовых мероприятий организация на своей территории создала условия для работы торговых предприятий. При этом соблюдается масочный режим, созданы условия для обработки руки. Проводится дезинфекция.
В этих условиях должна состояться традиционная августовская торговля школьными товарами. Также в планах проведение других календарных выставок, сроки которых сдвигаются в зависимости от эпидемиологической обстановки. Михаил Брудков отметил, что несмотря на удар, который пандемия нанесла по выставочной индустрии, у компании есть запас прочности, который помог продержаться в трудный период. Кроме того, есть предпосылки, что в скором времени запрет на проведение выставочных мероприятий может быть снят.
ИСТОЧНИК KP.RU