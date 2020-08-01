В Ялуторовске появится молодежная театральная студия

1 Авг. 2020 2020-08-01T06:42:46+03:00

В студии будут заниматься как дети, так и взрослые Фото: pixabay.com

В студии будут заниматься как дети, так и взрослые

Изменить размер текста: A A

На базе Молодежного центра Ялуторовска начнет работу театральная студия «Зеркало». Это проект режиссера Олеси Фирсовой. В студии будут сформированы две студентов по 12-15 человек в возрастных категориях от 14 до 17 и от 25 до 35 лет.

По словам Олеси Фирсовой, в учебрной программа будут использоваться наработки по подготовке телеведущих. На первом ознакомительном занятии посетители смогут оценить, готовы ли они заниматься этим или нет. В программе тренинги на раскрепощение, знакомство, занятия по постановке речи, артикуляции, по сценическому движению, умению держаться перед публикой.

Многие тренинги и мастер-классы рассчитаны на детскую аудиторию. Результатом работы студии будут спектакли с участием учеников, пишет «Тюменская линия». Для работы студии подготовлена аудитория, она оборудована сценической площадкой. А в штате есть костюмер. Олеся Фирсова признается, что с открытием студии реализовала свою мечту.

ИСТОЧНИК KP.RU