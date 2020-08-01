Погода на 1 августа в Тюмени: ждите дождя

В субботу синоптики обещают небольшой дождь Фото: pixabay.com

Сегодня, 1 августа, в Тюмени ожидается пасмурная погода. В течение дня будет небольшой дождь.

Температура воздуха ночью будет плюс 16 градусов, днем – плюс 25-26 градусов. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3–5 метров в секунду.

По народному календарю сегодня отмечается Макринин день. В этот день Православная церковь отмечает память преподобной Макрины Каппадокийской. Она была сестрой святителя Василия Великого, жила в 4 веке. Будущая святая еще в юности дала обет девства и вместе со своей матерью, преподобной Емилией, оставила мир, приняв иночество.

На Руси ее имя часто произносилось по-другому: Мокриной. Это было связано в том числе с народными поверьями относительно погоды: если в этот день было сыро, это означало, что осень уже близко. В то же время осадкам были рады, поскольку от них зависел урожай на следующий год.