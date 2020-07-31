2020-07-31T17:51:39+03:00
Экономика

Тюменцы могут получить электронную справку о диспансерном учёте за 15 минут

Их можно предъявлять по месту требования
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы могут получить электронную справку о диспансерном учёте за 15 минутТюменцы могут получить электронную справку о диспансерном учёте за 15 минут
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Всего за пятнадцать минут жители Тюменской области могут получить электронную справку о том, что они состоят в регистре хронических неинфекционных заболеваний, чтобы предъявить по месту требования. Как сообщили в региональном департаменте информатизации, для этого нужно подать заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг Тюменской области в личном кабинете пациента.

Справку могут заказать люди с инсулинозависимым сахарным диабетом, астмой, бронхоэктатической болезнью, болезнями системы кровообращения и мочеполовой системы, а также со злокачественными новообразованиями любой локализации.

После того как житель региона заполнит заявление, ему предоставляется электронная справка, которую можно распечатать на принтере или скачать на мобильник или компьютер.

Услуга запущена совместно региональными департаментами информатизации и здравоохранения в рамках нацпроектов «Цифровая экономика» и «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)». Это необходимо для того, чтобы повысить качество и доступность получения информации гражданам, состоящим на диспансерном учете в медицинских организациях Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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