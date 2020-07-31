2020-07-31T17:54:16+03:00
Здоровье

В ишимскую больницу поступило оборудование стоимостью два миллиона рублей

Его закупили в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В ишимскую больницу поступило оборудование стоимостью два миллиона рублейВ ишимскую больницу поступило оборудование стоимостью два миллиона рублей
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В первичное сосудистое отделение ишимской областной больницы № 4 поступило новое оборудование немецкого производства: кардиотренажер, беговая дорожка и мобильный подъемник для перемещения маломобильных пациентов. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, оснащение медучреждения прошло в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость оборудования составила более 2 млн рублей.

Как рассказала заведующая первичным сосудистым отделением Наталия Холмова, оборудование необходимо для реабилитации пациентов после инсультов и инфарктов для возвращения их к активной жизни.

– Наша задача – начать реабилитационные мероприятия в течение первых суток с момента поступления пациента. Для этого у нас создана хорошая материальная база, имеются и опытные специалисты-реабилитологи. Количество случаев медицинской реабилитации в последнее время нам удалось увеличить почти втрое – с 47 случаев в первом полугодии 2019 года до 133 в этом году, - сообщила она.

По словам главврача ОБ № 4 Вячеслава Афанасьева, по итогам пяти месяцев 2020 года удалось снизить досуточную летальность от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

- Если за 5 месяцев 2019 года было пять таких случаев, то за аналогичный период 2020-го – три. Почти вдвое – с 12 до 22 – увеличилось количество тромболизисов на догоспитальном этапе при остром коронарном синдроме, – отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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