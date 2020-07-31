В Тюмени завершается строительство детского сада в районе ЖК «Суходолье»

31 Июль 2020 2020-07-31T18:03:44+03:00

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Строительство детского сада в районе ЖК «Суходолье» в Тюмени завершается. Об этом «Комсомольской правде» – Тюмень» сообщили в Главном управлении строительства региона. Застройщик не завершил стройку, поэтому в прошлом году обязательство по завершению работ на себя взяло региональное правительство. В декабре 2019 года был заключён государственный контракт, и подрядчик приступил к работам.

На сегодняшний день строители обустроили внутриплощадочные сети отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, оштукатурили здание и сделали стяжку. Сейчас они монтируют инженерное оборудование систем вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, заканчивают прокладывать кабельные линии электроснабжения и сетей связи.

Детский сад на 260 мест планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Территорию уже оградили, идут работы по благоустройству и установке фасадов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в Тюмени в районе ЖК «Юбилейный» (в районе улиц Янтарная и Широтная) началось строительство нового трёхэтажного детского сада. Проект предусматривает 24 группы, из которых 5 групп – для детей ясельного возраста.

Общая площадь садика составит более 8 тысяч квадратных метров. В нём запроектированы все необходимые помещения, включая медицинский блок, кабинет логопеда, изучения иностранных языков и музыкальный зал.

ИСТОЧНИК KP.RU