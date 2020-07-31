2020-07-31T17:59:56+03:00
Общество

Родителей в Тюмени призвали внимательнее следить за детьми на водоемах

Комиссия по делам несовершеннолетних просит не оставлять детей без присмотра
Есен Абилькенов
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Комиссия по делам несовершеннолетних просит не оставлять детей без присмотраКомиссия по делам несовершеннолетних просит не оставлять детей без присмотраФото: pixabay.com
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О необходимости усиления контроля за детьми и соблюдения правил безопасного поведения на воде напомнила тюменцам комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города. В эти выходные в областном центре установится жаркая погода, а значит, многие горожане семьями отправятся к водоемам.

Отметим, что в этом купальном сезоне уже произошло несколько несчастных случаев на воде. Поэтому в ведомстве просят обратить внимание на несколько очень важных правил. Прежде всего, дети должны купаться только под присмотром родителей. Не следует разрешать им играть и находиться у водоема, если вблизи нет родителей.

Нельзя купаться в не предназначенных для этого местах, купаться можно только на обустроенных пляжах, где есть спасатели. Не ныряйте в воду в незнакомых местах. Детям нужно запретить купаться при повышенной температуре и недомогании. Малышам можно находиться в воде не более 30 минут, а если вода прохладная, то и вовсе 5 – 7 минут.

Не купайтесь сразу после обильного приема пищи, лучше сделать перерыв 30-45 минут. Даже если ребенок хорошо плавает, не разрешайте ему купаться там, где глубоко. Не позволяйте детям заплывать за буйки даже в вашем присутствии.

Запретите детям подавать ложные сигналы о помощи. В жаркие солнечные дни лучше купаться в головных уборах. Городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав напоминает, что по закону за оставление ребенка без присмотра предусмотрена административная ответственность. А за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и за оставление ребенка в опасности – уголовная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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