31 Июль 2020 2020-07-31T18:03:02+03:00

В Тюменской области до конца 2020 года создадут 6 тысяч временных рабочих мест

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Правительство Тюменской области работает над реализацией мероприятий, которые направлены на поддержку занятости людей и стимулирование работодателей к созданию временных рабочих мест. Так, до конца 2020 года в регионе планируется создать 6 тысяч временных рабочих мест для безработных и для людей, которые зарегистрированы в Центрах занятости населения. Также работодателям могут возместить затраты при трудоустройстве безработных на созданные рабочие места.

Предприятиям, которые их создают, возместят затраты на зарплату в размере МРОТ (с учётом страховых взносов и районного коэффициента) и на выплату компенсации за неиспользованный отпуск людей, принятых на созданные рабочие места.

На всё про всё из областного бюджета выделено более 280 млн рублей. Временные рабочие места для людей, которые состоят на регистрационном учёте в центрах занятости населения, создадут во всех отраслях экономики, вне зависимости от собственности организаций и учреждений.

Чтобы поддержать безработных, предусмотрена выплата материальной поддержки во время участия в общественных работах в размере 1,5 тысячи рублей. Для людей, которые воспитывают несовершеннолетних детей, размер поддержки составит 4,5 тысячи рублей.

За подробной информацией о создании рабочих мест и порядке возмещения затрат нужно обращаться в Центр занятости населения. Контактные данные центров занятости населения размещены на интерактивном портале в разделе «Труд и занятость» – «О службе занятости».

ИСТОЧНИК KP.RU