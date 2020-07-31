В Тюменской области открыли реабилитационный центр для алкозависимых женщин

31 Июль 2020 2020-07-31T16:30:39+03:00

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В Тюменской области в рамках проекта «Новая надежда» открылся реабилитационный центр для алкозависимых женщин, их детей и бабушек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, отделение рассчитано на 40 мест, сейчас оно полностью готово для комфортного проживания. Кстати, в первом конкурсе 2020 года проект «Новая надежда» получил грант в размере 2 989 266 рублей.

По мнению организаторов, на время восстановления разлучать мам и их детей неправильно, поэтому в центре есть места для школьников и малышей. Развитием ребят занимаются педагоги и психологи. Вместе с женщинами живут и пожилые тюменки, которые остались без документов, связи с близкими и жилья. Авторы проекта считают, что сожительство трёх поколений в одном центре хорошо скажется на эмоциональном фоне всех подопечных.

- Взаимная поддержка поможет молодым мамам реабилитироваться, а одиноким пенсионеркам представится шанс поделиться жизненным опытом, - отмечают организаторы.

Во время реабилитации женщины занимаются со специалистами, получают всю необходимую помощь – социальную, медицинскую и психологическую. Восстановить духовные и физические силы на пути к трезвому образу жизни женщинам помогают специальные программы, а для труда на заднем дворе установлены теплицы. Там участницы будут вести хозяйство.

Вместе с работой в отделении сотрудники общаются с родственниками подопечных. Организаторы стараются создать в их семьях благоприятную среду, в которую женщины смогут вернуться после восстановления.

ИСТОЧНИК KP.RU